So verfolgt ihr heute das große Xbox-Event

Microsoft startet auch in diesem Jahr mit einer Developer Direct in das neue Jahr und was letztes Jahr gut funktioniert, dürfte auch 2024 gut ankommen. Wobei es in diesem Jahr keinen Shadow Drop gibt, das hat Microsoft schon verlauten lassen.

Wir werden erst morgen über die entsprechenden Ankündigungen berichten, doch einige werden das Event sicher live verfolgen wollen. Es gibt einen Livestream bei Twitch und natürlich auch bei YouTube, das Video dazu findet ihr weiter unten.

Euch erwarten etwa 50 Minuten mit Ankündigungen und um 21 Uhr deutscher Zeit geht es los. Direkt im Anschluss, also gegen 22 Uhr, gibt es dann noch ein eigenes Event für „The Elder Scrolls Online 2024“. Doch was werden wir heute alles sehen?

Avowed, Ara: History Untold, Senua’s Saga: Hellblade II und das Indiana Jones-Spiel sind bestätigt und Spiele von Acitivision Blizzard sind nicht dabei, das sind die offiziellen Details. Die ein oder andere Überraschung gibt es aber sicher auch noch.

Xbox Developer Direct 2024 Livestream

Plants vs. Zombies 3 kommt bald: Nachfolger des Klassikers ist bereit Ich habe schon ganz vergessen, dass EA einen neuen Teil von Plants vs. Zombies angekündigt hat, denn das war im Sommer 2019. Da hieß es, dass der dritte Teil der […]18. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->