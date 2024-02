Xbox-Event: Exklusive Spiele, neue Hardware und eine wichtige Frage

Microsoft hat zu einem Xbox-Event am Donnerstag geladen, wobei es kein richtiges Event ist, man geht die Sache „locker“ an und spricht im Rahmen des Podcasts der Xbox-Sparte über die Zukunft der Xbox. Wir bekommen ein „Business Update“.

Doch was werden wir dort erfahren? Die Gerüchteküche brodelt und wir haben von sehr vielen Xbox-Spielen gehört, die für andere Plattformen erscheinen sollen. Laut Tom Warren von The Verge, der sehr gut vernetzt ist, gibt es einen ersten Plan.

Xbox: Die Spiele gehen „Multi-Plattform“

Microsoft wird hier sehr vorsichtig vorgehen, wenn es um Xbox-Spiele für andere Plattformen geht, den Anfang machen Hi-Fi Rush und Pentiment für die PlayStation 5 von Sony und die Switch von Nintendo. Sea of Thieves soll noch später folgen.

Die Quelle erwähnt kein Starfield, kein Halo und keine anderen Spiele, aber sie gibt auch an, dass der Plan von Microsoft flexibel sei. Ist die Strategie erfolgreich, so könnten weitere Xbox-Exklusivspiele (etwas später) für andere Plattformen folgen.

Xbox: Warum macht Microsoft das?

Eine wichtige Frage ist, warum Microsoft das macht. Umsatz. Die Sache ist sehr simpel, denn Microsoft hat sich mehr erhofft. Der Xbox Game Pass wächst nicht so schnell, die Xbox verkauft sich nicht so schnell und auch Apple macht Probleme.

Man wollte eigentlich einen großen Xbox Store für iOS, doch die aktuelle Regelung von Apple macht es kompliziert. Microsoft möchte einfach nur viel mehr Umsatz mit der Gaming-Sparte, die mittlerweile übrigens Windows überholt hat, machen.

Xbox: Neue Hardware könnte kommen

Microsoft möchte kein reiner Publisher werden, so Tom Warren, der ebenfalls von seiner Quelle gehört hat, dass Phil Spencer intern bereits bestätigt hat, dass die Xbox eine Zukunft hat. Er geht davon aus, dass wir daher neue Hardware sehen.

Der Plan einer Xbox Series X ohne Laufwerk für 2024 hat sich wohl geändert, aber Microsoft hat neue Hardware geplant und eigentlich teasert man sowas gerne im Juni im Rahmen der E3 an, aber das könnte man jetzt ein bisschen vorziehen.

Xbox: Die sehr entscheidende Frage

Es ist unklar, was wir sehen werden, aber neue Hardware, wie ein Handheld, der mittlerweile im Raum steht, dürfte ein klares Signal auf die entscheidende Frage senden: Warum sollte man sich überhaupt noch eine Xbox in Zukunft kaufen?

Sollten die Spiele bald Multi-Plattform gehen und man Starfield oder Halo für die PS5 bekommen, wäre die Xbox überflüssig. Microsoft muss also etwas zeigen, was Fans beruhigt, sonst wird die Nachfrage nach der Xbox jetzt massiv einbrechen.

Xbox: Gefahr für die langfristige Zukunft

Ich kann Microsoft und das Management verstehen, kurzfristig (und womöglich auch mittelfristig) würde diese Strategie einen Geldsegen bedeuten. Die PS5 und Switch sind extrem starke und große Plattformen mit vielen potenziellen Käufern.

Langfristig stellt sich aber wirklich die entscheidende Frage, ob das der Xbox am Ende nicht schadet. Diese beiden Plattformen wurden nicht so groß, weil es The Last of Us oder Super Mario für die Xbox gibt, daher wird es das auch nie geben.

Microsoft hätte jetzt (mit Activision Blizzard) endlich das exklusive Lineup, mit dem man es gegen eine PlayStation aufnehmen kann, und genau in diesem Moment geht man einen anderen Weg. Langfristig ist das daher vielleicht die falsche Wahl.

Ich habe es bei Windows Phone erlebt, wenn es nicht direkt funktioniert, dann hat Satya Nadella keinen langen Atem. Xbox-Spiele für andere Plattformen und der damit verbundene Geldregen könnten kurzfristig zu verlockend für Microsoft sein.

Falls das alles der Xbox-Hardware wirklich schadet, und ich kann mir derzeit nicht vorstellen, wie diese davon profitieren soll, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Microsoft kein Problem damit hat, den Stecker bei Xbox-Hardware zu ziehen.

Ich gehe davon aus, dass man am Donnerstag bekräftigt, dass die Xbox eine große Zukunft bei der Hardware hat und ich glaube auch, dass man das hofft und plant, aber Microsoft geht für einen kurzfristigen Gewinn ein verdammt hohes Risiko ein.

