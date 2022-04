Xbox Game Pass soll bald einen Familienplan bekommen

Microsoft hat laut Windows Central in den letzten Wochen einige Fortschritte beim Familienplan für den Xbox Game Pass gemacht, den Phil Spencer bereits 2020 über Twitter angedeutet hat. Die Option könnte in diesem Jahr an den Start gehen.

Angeblich werden bis zu 5 Accounts pro Familienabo möglich sein und ein Abo soll dann natürlich günstiger, als ein einzelnes Abo sein. Der Xbox Game Pass kostet 9,99 Euro pro Monat und es gibt eine Ultimate-Version für 12,99 Euro im Monat.

Microsoft muss noch ein paar Details klären, wie eine Regelung für den Xbox Game Pass für den PC. Klingt aber interessant, denn ich finde schon die 10 Euro pro Monat sehr attraktiv, gehen wir mal von 7 oder 8 Euro aus, wäre es unschlagbar.

