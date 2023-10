Xbox Game Pass: Spiele von Activision Blizzard erst ab 2024 im Abo

Microsoft nannte diese Woche die neuen Spiele für den Xbox Game Pass und ein paar haben mit ersten Titeln von Activision Blizzard gerechnet. Zwei aktuelle Spiele wurden zwar für 2023 ausgeschlossen, aber wie sieht es mit älteren Titeln aus?

Damit sollte man vorerst nicht rechnen, so Phil Spencer. Die Arbeiten haben jetzt erst begonnen und es gibt keinen „geheimen“ Drop in den nächsten Wochen. Das mit 2024 passt schon, so der Xbox-Chef, es wird also vermutlich lange dauern.

Phil Spencer freut sich über die Zukunft nach diesem Deal und weiß, dass das jetzt einige enttäuschen könnte, die mit den Spielen im Xbox Game Pass gerechnet haben. Ich hätte zwar nicht mit dem ganz neuen Call of Duty ab Tag 1 im November gerechnet, aber durchaus dem ein oder anderen Spiel, welches schon etwas älter ist.

