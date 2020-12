Xbox: Halo Infinite kommt erst im Herbst 2021

Es hätte der große Launch-Titel für die Xbox Series X und Xbox Series S werden sollen und der Master Chief steht derzeit im Fokus beim Marketing. Doch die neue Xbox musste ohne Halo Infinite auskommen, denn der Titel wurde verschoben.

Am Anfang sprach Microsoft noch von 2021, nun ist von Herbst 2021 die Rede. Ein paar Wochen oder Monate kann man mal in die Finalisierung stecken, aber ein ganzes Jahre bedeutet, dass Halo Infinite wohl doch noch überarbeitet wird.

-->

Der Grund ist wohl klar: 343 Industries hat die Kritik nach den ersten Gameplay-Minuten wahrgenommen, denn vor allem die Grafik wurde häufig kritisiert. Ihr könnt euch das Video weiter unten anschauen und nach Next-Gen-Gameplay sieht Halo Infinite eben nicht aus. Nun gilt es dieses Spiel für den Release zu optimieren.

This discussion boiled down to one fundamental truth: we needed more time to do things right. That included pushing hard in the Fall, giving the team time to recharge over the Holidays, and then coming back in January to finish the game at a healthy pace.