Halo Infinite: Neue Screenshots veröffentlicht

Eigentlich hätte Halo Infinite schon Ende 2020 als Launch-Titel für die Xbox Series X und Xbox Series S auf den Markt kommen sollen, doch man entschied sich nach der Kritik eines Gameplay-Trailers das Spiel auf 2021 zu verschieben. Und Ende 2020 wurde dann auch klar: Halo wird sogar erst im Herbst 2021 kommen.

Halo Infinite: Neue Screenshots sehen gut aus

Finde ich gut, denn der Xbox fehlt zwar ein starker und exklusiver Launch-Titel, aber lieber so, als ein unfertiges Spiel für Konsolen zu veröffentlichen. Bei CD Project Red kann man ein Lied davon singen. Jetzt hat 343 Industries im eigenen Blog viele neue Screenshots in 4K-Auflösung von Halo Infinite veröffentlicht.

Sieht gut aus, aber die Euphorie wollen wir direkt etwas bremsen: Es sind a) nur Standbilder, es sind b) Marketingbilder und es sind c) Bilder von der PC-Version, bei der man sicher den bestmöglichen PC mit der maximalen Einstellung genutzt hat. Das bedeutet nicht, dass Halo Infinite so auf der Xbox aussehen wird.

Doch die Entwickler sind seit der Kritik sehr offen und sprechen jeden Monat über den Fortschritt. Im März will man über die Audio-Hightlights sprechen und im April will man mit dem PC-Team darüber sprechen, was uns bei Halo Infinite erwarten wird. Ich hoffe, dass es dann auch neues Bewegtbild von Konsolen geben wird.

