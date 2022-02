Xiaomi 12-Reihe: Mögliche Preise für Europa vorab aufgetaucht

Xiaomi verkauft die 12er-Reihe schon seit einigen Wochen in China und sie wird in den kommenden Wochen auch nach Europa kommen. Und da so ziemlich alles bekannt ist, gibt es für viele nur eine spannende Frage: Was kostet der Spaß?

Xiaomi 12-Reihe: 600 bis 1200 Euro

Wir bekommen wohl ein Trio in Europa, fangen wir aber mit den Spitzenmodellen an. Das Xiaomi 12 Pro soll es in zwei Versionen geben, einmal mit 8 GB + 256 GB für ca. 1.000 Euro und dann noch mit 12 GB + 256 GB für ca. 1.200 Euro.

Beim Xiaomi 12 sprechen wir über ca. 800 Euro für 8 GB + 128 GB und ca. 900 Euro für 8 GB + 256 GB. Laut MySmartPrice kommt auch ein Xiaomi 12X, welches bei ca. 600 Euro für 8 GB + 128 GB startet und mit 8 GB + 256 GB ca. 700 Euro kostet.

Alle drei Modelle sollen in Europa (vielleicht nicht in allen Märkten) in drei Farben erhältlich sein: Grau, Blau und Lila. Diese könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen. Und falls das ungefähr stimmt, dann würde ich mal auf folgende UVP für uns tippen:

Xiaomi 12X ab 599 Euro

Xiaomi 12 ab 799 Euro

Xiaomi 12 Pro ab 999 Euro

Das würde zu den Preisen der 11er-Reihe passen, wobei es das Xiaomi Mi 11 Pro bekanntlich nicht nach Deutschland geschafft hat. In diesem Jahr möchte man die Lücke aber füllen. Bisher ist noch unklar, wie und wann ein Ultra-Modell kommt.

