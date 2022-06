Xiaomi 12 Ultra: Das sind die möglichen Spezifikationen

Xiaomi hat auch in diesem Jahr ein Ultra-Modell geplant (falls man es wieder so nennen wird) und das erwartet und in Deutschland vermutlich im zweiten Halbjahr. Es könnte schon im Juli in China gezeigt werden, aber das ist nicht ganz sicher.

Xiaomi 12 Ultra: Spezifikationen aufgetaucht

Vor ein paar Tagen haben wir die möglichen Renderbilder gesehen, ihr seht das Xiaomi 12 Ultra also hier im Beitrag. Heute gibt es die möglichen Spezifikationen für euch, angeblich erwartet uns die folgende Ausstattung beim Android-Flaggschiff:

Display: 6,7 Zoll (QHD+ AMOLED LTPO 120Hz)

6,7 Zoll (QHD+ AMOLED LTPO 120Hz) Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Arbeitsspeicher: 8 oder 12 GB LPDDR5 RAM

8 oder 12 GB LPDDR5 RAM Speicher: 256 oder 512 GB (UFS 3.1)

256 oder 512 GB (UFS 3.1) Hauptkamera: 50 (OIS) + 48 (Ultraweit) + 48 (Periskop, 5x) Megapixel und ToF-Sensor + Laser-Autofokus

50 (OIS) + 48 (Ultraweit) + 48 (Periskop, 5x) Megapixel und ToF-Sensor + Laser-Autofokus Frontkamera: 20 Megapixel

20 Megapixel OS: Android 12 mit MIUI 13

Android 12 mit MIUI 13 Akku: 4.800mAh (67 Watt mit Kabel oder 50 Watt kabellos)

Es kommt in der heutigen Zeit natürlich nicht nur auf die reinen Spezifikationen an, die Software spielt auch eine Rolle. Klingt doch aber ganz vernünftig und ich freue mich über jedes Android-Flaggschiff, was eine gute Periskop-Zoom-Kamera hat.

Hier noch zwei Renderbilder, die euch das mögliche Design zeigen:

