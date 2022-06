Xiaomi Scooter 4 Pro: Neuer E-Scooter für Europa entdeckt

Xiaomi wird in den kommenden Wochen mehrere E-Scooter in Europa auf den Markt bringen, einige davon sicher auch bei uns in Deutschland. So erwartet uns unter anderem die 3er-Reihe, die aus zwei Modellen besteht: Normal und Lite.

Xiaomi plant neuen Pro-E-Scooter

Doch für 2022 ist auch mal wieder ein Pro-Modell geplant, welches schon länger nicht mehr aktualisiert wurde. Der Xiaomi Mi Scooter 2 Pro kam 2020, letztes Jahr hat man nur eine AMG-Version gezeigt. Was ist mit einem Xiaomi Scooter 3 Pro?

-->

Ich weiß es nicht, aber eine bekannte und gute Quelle aus Italien hat gestern den Xiaomi Electric Scooter 4 Pro entdeckt. Es ist ein neuer E-Scooter für Europa, aber es gibt bisher noch keine Details zur Ausstattung, Leistung oder der Reichweite.

Da Xiaomi die 3 überspringt und dieses Modell mit einer 4 über den neuen 3er-Modellen platziert, ist mit einem größeren Schritt zu rechnen. Xiaomi will im Juli neue Produkte zeigen, vielleicht sind die neuen E-Scooter ja dann schon dabei.

Neue Verbrenner ab 2035 in Europa verboten Es hat sich gestern schon angedeutet und am Abend wurde es dann offiziell: Das Verbot für Verbrenner bei PKWs kommt. Ab 2035 dürften keine neuen Autos mehr zugelassen werden, die Treibhausgase ausstoßen. Jetzt geht es noch um Details, die das…9. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->