Wir dürfen euch die Details für Deutschland leider erst am Sonntag liefern, aber Xiaomi hat das Xiaomi 14 Ultra schon heute in China vorgestellt. Ich verstehe echt nicht, warum man das so macht und es nicht global zur gleichen Zeit zeigt. Vor allem, da es nur ein Unterschied von drei Tagen wäre. Ich muss es aber nicht verstehen.

Xiaomi 14 Ultra: Das sind die Spezifikationen

Das Xiaomi 14 Ultra kommt mit dem Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, einem 6,73 Zoll großen OLED-Display (QHD+, 120 Hz, bis zu 3.000 nits), es wiegt 220 Gramm, kommt in Schwarz und Weiß und hat folgende Kameras:

23 mm 1″ Hauptkamera mit 50 MP

75 mm Leica-Telekamera mit 50 MP

120 mm Periskop-Kamera mit 50 MP

12 mm Ultraweitwinkel mit 50 MP

Die Hauptkamera hebt sich natürlich ab, bei den anderen Kameras setzt man auf den Sony IMX858 und macht keine Abstriche. Auf der Frontseite gibt es dann noch 32 MP, der Akku ist 5.300 mAh groß und kann mit 90 Watt (Kabel) oder 80 Watt (kabellos, kein Qi2) geladen werden. Eine IP68-Zertifizierung gibt es ebenfalls.

Stereo-Lautsprecher, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und Co. runden das Paket ab, aber ich konnte wieder kein UWB (Ultrabreitband) auf dem Datenblatt finden. Es ist mir echt ein Rätsel, warum das bei Android nur Samsung und Google in ihre Modelle bauen.

Ausgeliefert wird es mit Android 14 und HyperOS, an der Update-Politik ändert sich nichts (also vier Android-Updates und fünf Jahre bei der Sicherheit), es gibt wieder ein Kamera-Case und es fehlen also nur noch Datum und Preis für Deutschland.

Beim Preis stehen wieder 1.500 Euro im Raum und der Marktstart dürfte dann im März sein. Damit ist also eigentlich alles bekannt und man kann sich das Event am Sonntag sparen. Jedenfalls bei der 14er-Reihe, es kommen noch mehr Produkte.

Das hier sind übrigens alle Farben für das neue Flaggschiff, bei Xiaomi setzt man jetzt ebenfalls auf einen Titanrahmen. Ich wäre mir aber noch nicht so sicher, ob wir alle Farben bei uns sehen werden, denn China bekommt oft eine bessere Auswahl.

