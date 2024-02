Xiaomi 14 Ultra: So sieht das neue Android-Flaggschiff aus

Wir haben diese Woche erfahren, dass das Xiaomi 14 Pro nicht nach Deutschland kommt, dafür werden wir aber wieder ein Xiaomi 14 Ultra sehen. Und das kommt deutlich früher als das Xiaomi 13 Ultra, denn Start ist schon am 1. März 2024.

Xiaomi wird die neue 14er-Reihe auf einem Event am 25. Februar vorstellen, doch bei Mysmartprice hat man bereits die ersten Bilder des Xiaomi 14 Ultra gefunden.

Optisch erinnert es also stark an den Vorgänger und wir bekommen eine weiße und schwarze Version. Der Rahmen soll übrigens, wie auch beim Pro-Modell, welches nicht zu uns kommt, aus Titan sein, da passt sich Xiaomi also Apple und Samsung an.

Ein Bild der Frontseite haben wir bisher noch nicht, aber die dürfte wie ein 0815-Android-Smartphone aussehen. Es soll ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit einem kleinen Loch in der Mitte geben, so bisherige Gerüchte, das kennt man also schon.

Dazu ein Snapdragon 8 Gen 3, gute Kameras, viel RAM und Speicher, man kennt es von Xiaomi. Spannend wird in meinen Augen der finale Preis für Deutschland sein.

