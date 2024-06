Xiaomi bereitet direkt das zweite Elektroauto vor

Es hat mich schon gewundert, dass Xiaomi mit einer Limousine in die Welt der Autos startet, denn SUVs sind eigentlich der aktuelle Trend. Doch der Xiaomi SU7 kommt gut an und Xiaomi hat mittlerweile auch hohe Ziele für das Elektroauto.

Doch dabei soll es nicht bleiben, denn das zweite Elektroauto ist bereits bei Xiaomi in Entwicklung und es wird natürlich ein SUV. Dieser dürfte dann nächstes Jahr gegen das Tesla Model Y antreten, das weltweit erfolgreichste Auto von 2023.

In China machen mittlerweile die ersten Bilder von einem Prototyp die Runde und deuten eine recht ähnliche Designsprache wie beim SU7 an. Vermutlich nutzt man bei Xiaomi die Basis der Limousine und passt sie für einen SUV an – wie Tesla.

