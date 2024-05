Xiaomi nennt großes Ziel für das erste Elektroauto

Xiaomi sprach im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen von „einer starken Bestellnachfrage“, wenn es um das erste Elektroauto geht. Der neue Xiaomi SU7 kommt noch besser als erwartet an und daher hat man sich ein Ziel für 2024 gesetzt.

In diesem Jahr möchte Xiaomi über 100.000 Einheiten des Xiaomi SU7 ausliefern, was für ein komplett neues Unternehmen in der Branche eine sehr gute Leistung wäre. Vor allem, da Xiaomi das neue Elektroauto bisher auch nur in China verkauft.

Xiaomi baut die Produktion weiter aus

Damit das gelingt, wird die Produktion im Juni erneut ausgebaut, zu einem globalen Marktstart möchte sich Xiaomi aber noch nicht äußern. Ich vermute, dass man mit China in diesem Jahr genug zu tun hat, sowas ist ein Thema für 2025 oder 2026.

Es wird jedenfalls ein Thema sein, denn langfristig möchte Xiaomi eine Größe in der Branche werden, denn das Auto gehört jetzt zur neuen Strategie, die den Slogan „Human × Car × Home“ trägt. Man möchte sogar in die Top 5 der Autohersteller.

