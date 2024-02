Xiaomi bevorzugt beim neuen Flaggschiff schon wieder China

Als Xiaomi die 14er-Reihe in China bestätigte, da kündigte man nur das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro an. Am 25. Februar findet ein Event im Rahmen des MWC statt und wir wissen, dass man das Xiaomi 14 Ultra nachreicht. Doch das wird langweilig.

Xiaomi wird das Xiaomi 14 Ultra nämlich einfach mal drei Tage vorher in China präsentieren, das Event findet dort am 22. Februar statt. Und wir haben passend zur Ankündigung auch die ersten Pressebilder des neuen Flaggschiffs bekommen.

Theoretisch wäre somit nur noch der Preis für Europa spannend, aber auch da ist dank einer guten Quelle bekannt, dass wir über 1.499 Euro sprechen. Doch warum koordiniert Xiaomi hier keinen globalen Launch, wenn es fast zeitgleich stattfindet?

Man merkt, dass Xiaomi kein großes Interesse an Europa hat, das hat sehr deutlich nachgelassen. Das Xiaomi 13 Ultra kam spät, bekam quasi kaum Marketing und war schnell ausverkauft. Das Highend-Modell spielt bei uns leider keine wichtige Rolle.

