Das ist der Xiaomi CyberDog

Xiaomi steigt in die „Vierbeiner-Robotik“ ein und hat diese Woche den CyberDog in China vorgestellt. Das ist ein Roboter mit vier Beinen, der mit Servomotoren von Xiaomi selbst ausgestattet ist und auch einen Open-Source-Ansatz verfolgt.

Moment, werden da jetzt sicher einige sagen, der sieht doch aus wie der Spot von Boston Dynamics. Richtig, der war wohl das große Vorbild für diese fast-1:1-Kopie von Xiaomi, von der es aber nur 1.000 experimentelle Exemplare geben wird.

-->

Der CyberDog soll sowas wie ein futuristischer Roboter für den Haushalt sein und einen Hund imitieren. Durch die sehr futuristische Optik schreckt das Beispiel den ein oder anderen aber womöglich mehr ab, als dass die Technik begeistert.

Xiaomi will jetzt nach ganz oben und da gehört es wohl dazu, dass man ab und an auch mal sowas zeigt. Und Xiaomi ist dafür bekannt neue Bereiche zu testen, man plant ja auch gerade ein erstes Auto. Warum also nicht auch ein CyberDog.

Samsung ablösen: Xiaomi will bis 2024 die Nummer 1 werden Bei Xiaomi hat man schon am Anfang viele Parallelen von Huawei erkannt und als bei Huawei der große Absturz kam, da war Xiaomi wohl ganz froh, dass man diese Lücke schließen darf. Und seit dem läuft es durchaus gut für…10. August 2021 JETZT LESEN →

-->