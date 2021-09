Kabelloser Kopfhörer: Xiaomi zeigt neues Pro-Modell mit ANC

Xiaomi hat heute ein neues Flaggschiff-Produkt bei den kabellosen Kopfhörern in China vorgestellt, die Xiaomi Noise Cancelling Headphones 3 Pro. Und wie das bei Xiaomi so üblich ist, greift man mit unter (ca.) 100 Euro wieder über den Preis an.

Bisher wurde das neue Modell nur in China vorgestellt, zusammen mit andere Produkten. Da es gerade erst ein großes Launch-Event für Europa gab, kann es noch etwas dauern, bis das Modell zu uns kommt (falls es für Europa geplant ist).

-->

Eckdaten? Es gibt ANC (adaptiv mit drei Stufen), 360-Grad-Sound, eine HiFi-Qualität, eine Akkulaufzeit von 27 Stunden mit Case (besitzt Qi) und wie man sieht, hat Xiaomi hier drei Farben für den Marktstart geplant: Weiß, Schwarz und Grün.

Günstig, aber auch gut? Jabra Elite 3 im Test Jabra hat diese Woche neue Kopfhörer vorgestellt und geht in diesem Jahr einen neuen Weg. Das Elite-Branding bleibt, doch danach gibt es nur noch eine Zahl, die dann für ein jeweiliges Modell steht (desto höher die Zahl, desto besser). Der…31. August 2021 JETZT LESEN →

-->