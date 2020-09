Xiaomi Mi 10T (Pro) wird am 30. September gezeigt

Xiaomi hat heute das Datum die für die neue T-Reihe genannt, die wir in den letzten Wochen schon häufiger in der Gerüchteküche gesehen haben. Das Event für das Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro (und vermutlich auch Xiaomi Mi 10T Lite) findet am 30. September statt. Es ist ein globaler Launch um 14 Uhr.

Der Preis vom Xiaomi Mi 10T Pro dürfte bei 699 Euro liegen, wobei auch aktuell ein noch günstigerer Preis die Runde macht. Xiaomi scheint jedenfalls kein teures Flaggschiff wie beim Xiaomi Mi 10 Pro für 1000 Euro anzustreben und das neue Lite-Modell könnte sogar mit 5G kommen und weniger als 300 Euro kosten.

-->

Ich bin gespannt auf die neue T-Reihe, die in China als Redmi-Reihe auf den Markt kommen könnte. Die neuen Modelle dürften jedenfalls alle in Deutschland erhältlich sein, denn wir haben heute eine deutsche Pressemitteilung für das Event erhalten.

Xiaomi Mi 10T Pro: 144 Hz, aber kein OLED Xiaomi plant mit hoher Wahrscheinlichkeit eine T-Reihe vom Mi 10 und dürfte in den kommenden Tagen auch das Event dafür ankündigen. Das Xiaomi Mi 10T Pro haben wir schon öfter gesehen und es soll ein Display mit 144 Hz bekommen.…15. September 2020 JETZT LESEN →

-->