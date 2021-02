Xiaomi Mi 11: Mögliche Preise für Deutschland

Das Xiaomi Mi 11 wurde schon vor ein paar Wochen in China vorgestellt, daher sind die technischen Daten auf dem globalen Event am kommenden Montag eigentlich eher uninteressant. Wir wissen schon alles, nur Preise und Datum sind spannend.

Bei den Preisen will nun 91mobiles erfahren haben, was uns da in Europa und somit Deutschland erwarten könnte. Die Basisversion (8 GB RAM + 128 GB Speicher) soll demnach 799 Euro kosten und wer 256 GB Speicher möchte zahlt 899 Euro.

In China startet das Xiaomi Mi 11 bei umgerechnet 500 Euro, wobei man die Preise nie direkt für Europa nutzen kann. Es ist oft nur ein Anhaltspunkt. Ich hätte auch mit 699 bis 799 Euro für die Basisversion gerechnet, daher passt das gut. So ist noch ein bisschen Luft für das Xiaomi Mi 11 Pro, wo ich von 999 Euro ausgehe.

Ein Datum hat die Quelle übrigens nicht genannt, aber da Xiaomi das Mi 11 bereits seit Wochen produziert und verkauft, wird es sicher sehr zeitnah kommen. Bei uns wird es dann am Montag nach dem Event (gegen 13 Uhr) alle Details geben.

