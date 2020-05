Xiaomi Mi Band 5: Amazon Alexa, SpO2-Sensor und kein Google Pay

Das Xiaomi Mi Band 5 steht an und wir haben bereits damit gerechnet, dass es nun mehr Leaks geben wird. Anscheinend war auch eine Ankündigung in der ersten Juni-Woche geplant (das Xiaomi Mi Band 4 kam auch Anfang Juni), aber nun steht wohl eine Ankündigung Ende Juni oder sogar erst im Juli im Raum.

Xiaomi wartet wohl noch auf die Zertifizierung der Bluetooth SIG, das Mi Band 5 scheint aber soweit fertig zu sein. Normalerweise läuft es so ab, dass Xiaomi ein neues Mi Band erst in China zeigt und es dann später nach Europa bringt. Ich gehe also von Juli oder August beim Marktstart in Deutschland aus.

-->

Xiaomi Mi Band 5 mit Amazon Alexa

Doch es gibt auch ein paar neue Gerüchte zum Xiaomi Mi Band 5, denn Tizenhelp hat erfahren, dass die globale Version wohl doch kein NFC haben wird. Es stand mal im Raum, dass wir ebenfalls NFC und Google Pay bekommen, doch mobiles Bezahlen wird wohl auch 2020 exklusiv für China sein.

Das Xiaomi Mi Band 5 soll einen SpO2-Sensor für die Sauerstoffsättigung haben, aber das gehört bei den Fitness-Trackern so langsam zum Standard. Außerdem gibt es einige neue Sportmodi, wie Yoga, Rudern oder Seilspringen. Insgesamt sind 5 neue Aktivitäten dabei (womit wir nun auf 11 Aktivitäten kommen).

Xiaomi Mi Band 5 als Kameraauslöser

Interessant finde ich, dass Xiaomi das verbaute Mikrofon, welches es seit dem Mi Band 4 gibt, für Amazon Alexa nutzen könnte. Ihr könnt aber nur Befehle geben, die Antworten kommen in Textform. Ebenfalls neu: Das Xiaomi Mi Band 5 kann wohl als Auslöser für die Smartphone-Kamera genutzt werden.

Das klingt doch schon nach einem runden Paket und interessanten Upgrade für das Xiaomi Mi Band. Nur schade, dass das mobile Bezahlen in Europa scheinbar doch nicht dabei sein wird, denn das haben Konkurrenten wie Fitbit mittlerweile im Angebot und Xiaomi nutzt die Funktion bereits in China.

Xiaomi MIUI 12: Kurzes und langes Video Xiaomi präsentierte diese Woche offiziell MIUI 12 für Europa und somit auch den deutschen Markt. Wir haben euch die Details der Ankündigung bereits genannt und mittlerweile ist auch die globale Webseite mit allen Details online. Man hat außerdem auch das…21. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->