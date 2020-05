Xiaomi Mi Band 5 dürfte bald kommen

Xiaomi gab direkt im August 2019 bekannt, dass man nun am Mi Band 5 arbeiten wird. Vor ein paar Wochen hat man bestätigt, dass es 2020 kommen wird und nun deutet sich an, dass wir es bald sehen werden. Wie es aussieht, hat das neue Mi Band 5 von Xiaomi wohl schon eine Behörde in Taiwan besucht.

Dort wurde nämlich ein Band mit der Bezeichnung „XMSH10HM“ entdeckt und diese würde zu den letzten beiden Modellen vom Mi Band (das Mi Band 4 war auch als XMSH07HM bekannt und das Mi Band 3 als XMSH05HM) passen.

Details zum Xiaomi Mi Band 5 gibt es bisher so gut wie keine. Wir haben Ende 2019 nur mal gehört, dass es NFC in Europa geben soll und seit Januar 2020 steht im Raum, dass Xiaomi und Google vielleicht sogar Google Pay anbieten werden. Das wäre ein großer Schritt für das Xiaomi Mi Band, aber ich bin skeptisch.

Xiaomi Mi Band 5: Launch im Juni?

Das Xiaomi Mi Band 4 wurde Anfang Juni gezeigt, daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen das Xiaomi Mi Band 5 sehen werden. Falls dem so sein sollte, wird Xiaomi sicher auch bald selbst die ersten Teaser vom neuen Mi Band veröffentlichen – bisher ist man aber noch ruhig.

Das Xiaomi Mi Band 4 passierte übrigens auch vor gut einem Jahr erste Behörden und zeigte sich noch im Mai auf Leaks. Ich gehe also davon aus, dass es beim Mi Band 5 sehr bald losgehen wird und wir euch mehr Details liefern können.

Video: Xiaomi Mi Band 4 im Test

