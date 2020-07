Xiaomi Mi Band 5: Globale Version ohne NFC und andere Features?

Xiaomi hat zum Event am 15. Juli geladen, auf dem man diverse Dinge zeigen wird, die man anhand der Einladung selbst angeteasert hat. Als sicher gilt die globale Version vom Xiaomi Mi Band 5. Da macht bereits die Verpackung die Runde.

Diese Verpackung deutet an, dass wir in Europa kein NFC bekommen, Amazon Alexa doch nicht dabei ist und der Sp02-Sensor wird auch nicht erwähnt. Und beim Preis sprechen wir in Europa vermutlich über knapp 40 Euro.

So eine abgespeckte Version wirft mal wieder die Frage nach einem Xiaomi Mi Band 5 Pro in den Raum. In China gibt es auch zwei Versionen vom Mi Band, die NFC-Version kostet ein paar Euro mehr. Vielleicht plant man sowas auch in Europa und wird für 50-60 Euro ein „besseres“ Xiaomi Mi Band 5 veröffentlichen.

Video: Das Xiaomi Mi Band 5

