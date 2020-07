E-Scooter und Mi Band 5? Xiaomi mit Event am 15. Juli

Xiaomi hat heute bekannt gegeben, dass man am 15. Juli ein Event abhalten wird, welches dem Ökosystem gewidmet ist. Das heißt vermutlich, dass man an diesem Tag keine Neuigkeiten bei den Smartphones erwarten kann. Doch es gibt da noch einige Produkte, die im Raum stehen und gezeigt werden könnten.

Xiaomi: Mi Band, E-Scooter und TV Stick

Ich denke da zum Beispiel in erste Linie an die Details für das Xiaomi Mi Band 5, welches bisher nur in China erhältlich ist. Es soll im Juli starten und da wäre der 15. Juli doch ein gutes Datum für die Details. Es stehen übrigens 40 Euro beim Preis im Raum und eventuell sehen wir auch ein Xiaomi Mi Band 5 Pro.

Womöglich bekommen wir auch endlich die Details zu den E-Scootern von Xiaomi, die im Sommer starten sollen. Außerdem rechne ich auch mit Details zum Xiaomi Mi TV Stick. Kurz: Es dürfte einiges gezeigt werden und womöglich hat Xiaomi ja auch noch die ein oder andere Überraschung für das Event parat.

Startschuss für die kleine Keynote ist am 15. Juli um 14 Uhr deutscher Zeit und die Veranstaltung wird live übertragen. Wir werden euch dann natürlich alle Details liefern und halten die Augen bis zur Ankündigung offen. Das ein oder andere Gerücht wird es in den nächsten Tagen mit Sicherheit auch noch geben.

Video: Das Xiaomi Mi Band 5

