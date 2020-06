Xiaomi Mi Band 5: Kontaktlos zahlen mit Mastercard denkbar

Es stand mal lange Zeit im Raum, dass Xiaomi dem kommenden Mi Band 5 auch in der globalen Version einen NFC-Chip (gibt es beim Mi Band in China schon lange) spendieren wird. Es stand auch im Raum, dass sogar Google Pay kommen wird.

Das wird vielleicht nicht (beim Start) passieren, aber das kontaktlose Zahlen via Mastercard könnte geplant sein. Xiaomi verkauft laut TizenHelp nun eine neue NFC-Version vom Xiaomi Mi Band 4 in Russland, bei der man das nutzen kann.

Bei der globalen Version vom Xiaomi Mi Band 5 soll der NFC-Chip direkt dabei sein und das könnte bedeuten, dass diese Funktion auch bei uns verfügbar sein wird.

Das ist bisher natürlich noch etwas Spekulation, aber Ich denke nicht, dass man die NFC-Version vom Mi Band 4 noch nach Deutschland bringt, denn das neue Xiaomi Mi Band 5 wird bald zu uns kommen. Warum sollte man jetzt also eine neue Version vom Mi Band 4 planen? Ausgeschlossen wäre es aber nicht.

Xiaomi Mi Band 5: Event am 11. Juni

Die Mastercard kann über die Mi Fit-App hinterlegt und mit dem Xiaomi Mi Band 4 synchronisiert werden. In China ist es bereits möglich das Band zum kontaktlosen Zahlen zu nutzen, womöglich wird der Schritt nun auch in Europa kommen.

Das wäre ein interessanter und vielleicht auch notwendiger Schritt, denn andere Unternehmen wie Fitbit bieten das mobile Bezahlen bereits an. Zusammen mit Amazon Alexa und anderen Neuerungen wäre das ein ordentliches Upgrade für das Xiaomi Mi Band. Das neue Mi Band wird am 11. Juni in China vorgestellt.

Anmerkung: Ich rechne kommende Woche noch nicht mit den Details für uns in Europa, da wird es sicher später ein eigenes Event von Xiaomi geben.

