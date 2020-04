Xiaomi zeigt neuen Mi Scooter

Xiaomi hat einen neuen E-Scooter vorgestellt, den Xiaomi Mijia Electric Scooter 1S. Bisher wurde der neue Mi Scooter nur für China vorgestellt, doch er ist uns auch in der mutmaßlichen Roadmap für Europa begegnet und könnte im Juli kommen.

Xiaomi Mi Scooter 1S für knapp 260 Euro

Die Eckdaten vom Xiaomi Mi Electric Scooter 1S lesen sich wie folgt: Knapp 30 km Reichweite, bis zu 25 km/h schnell, E-Motor mit bis zu 500 Watt Power, Lichter, kleines Display im Lenker, App-Anbindung und IP54-Zertifizierung.

Knapp 260 Euro (umgerechnet) möchte man in China für den neuen E-Scooter haben und falls man ihn auf 20 km/h begrenzen kann, wäre auch eine Zulassung in Deutschland möglich. Das Gewicht liegt übrigens bei 12,5 kg und man soll den 1S-Scooter laut Xiaomi in weniger als 3 Sekunden zusammenfalten können.

Es wäre dann aber auch so langsam Zeit für eine Ankündigung in Deutschland, denn schon im Februar hat man uns bestätigt, dass die Mi Scooter kommen. Wir haben mittlerweile fast Mai und dieses „bald“ zieht sich doch recht stark in die Länge. Wir halten euch hier natürlich weiterhin auf dem Laufenden.

