Xiaomi zeigt bald neue Redmi-Modelle

Es hat sich vor ein paar Tagen schon angedeutet, jetzt ist es offiziell: Xiaomi wird bald neue Redmi-Modelle vorstellen. Die Note-Reihe von Redmi ist die vielleicht erfolgreichste Reihe von Xiaomi, dementsprechend wichtig ist die Ankündigung von neuen Modellen. Xiaomi spricht hier von drei neuen Smartphones.

Das Kameradesign ist jetzt auch rund, wie bei einigen K-Modellen, ihr könnt das erste Modell schon auf dem Bild oben sehen. Details stehen noch aus, aber man erkennt auf der Kamera (warum auch immer dort), dass Xiaomi das Redmi Note 9 „für 5G gebaut“ hat. Die Bezeichnung wirft allerdings auch Fragen auf.

Xiaomi: Redmi Note 9 (Pro) 5G erwartet

Ich hätte mit der Note 10-Reihe gerechnet, aber Xiaomi scheint weitere Ableger vom Redmi Note 9 geplant zu haben. Gerüchte der letzten Wochen sprachen auch mal von einer 5G-Version vom Redmi Note 9 und Redmi Note 9 Pro. Es gibt auch Gerüchte zu einem Redmi Note 9 Ultra, aber die sind nicht zuverlässig.

Sicher ist nur, dass die Ankündigung am 26. November stattfinden wird und wir in diesem Jahr noch bei der 9 bleiben werden. Es wird drei neue Modelle geben und der Fokus liegt auf 5G. Das Event kommende Woche wird in China stattfinden, doch da die aktuelle Note 9-Reihe auch in Deutschland erhältlich ist, gehe ich mal davon aus, dass wir diese zeitnah (Dezember/Januar) auch bei uns sehen werden.

