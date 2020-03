Xiaomi zeigt das Redmi Note 9S

Xiaomi hat heute wie erwartet ein neues Smartphone mit Redmi-Branding vorgestellt, das Redmi Note 9S. Wie erwartet handelt es sich dabei um eine internationale Version vom Redmi Note 9 Pro, welches vor ein paar Tagen in China gezeigt wurde.

Das Redmi Note 9S kommt mit einem 6,67 Zoll großen LC-Display (FHD+) daher, unter der Haube werkelt der Snapdragon 720G, bei der Quad-Kamera löst der beste Sensor mit 48 MP auf und der Akku ist mit 5020 mAh ordentlich bestückt.

-->

Die Sache ist nur die: Wir haben aktuell weiterhin keine Preise für Deutschland, sondern nur für Indien: Knapp 166 Euro für 4 GB RAM und 64 GB Speicher und knapp 188 Euro für 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Marktstart ist dort bereits Anfang April.

Vergangene Woche bekamen wir eine Pressemitteilung von Xiaomi Deutschland, in der man die Ankündigung heute bewarb. Mal schauen, womöglich können wir euch die Preise für Deutschland also in den kommenden Stunden noch nachreichen.

Xiaomi: Redmi K30 Pro wird wohl kein Schnäppchen Xiaomi wird morgen das Redmi K30 Pro vorstellen und wir hatten hier schon einige offizielle Details zum Gerät. Das ist bei Xiaomi normal, die so ziemlich alles vor der Ankündigung in China über Weibo verraten. Nur der Preis bleibt ein…23. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->