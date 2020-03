Xiaomi: Redmi Note 9S kommt zu uns

Es wird eine spannende Woche für Xiaomi, denn in China wird man das Redmi K30 Pro vorstellen, bei dem noch unklar ist, wann es zu uns kommt. Außerdem erwartet uns am 27. März noch die Ankündigung des Xiaomi Mi 10 Pro für Europa.

Das ist aber nicht alles, was wir kommende Woche sehen werden, denn das Redmi Note 9S soll ebenfalls zu uns kommen. Dieses Modell möchte man am 24. März zeigen und es wird natürlich ein reines Online-Event ohne Besucher geben.

-->

Was interessant ist: Das Redmi Note 9 Pro (Max) wurde vor ein paar Tagen in China vorgestellt, dieses Event wird global stattfinden und uns erreichte der Link zum Stream von Xiaomi Deutschland. Das Redmi Note 9S kommt also auch zu uns.

Mal schauen, was uns beim Redmi Note 9S erwartet und ob es vielleicht nur das Redmi Note 9 Pro mit einem anderen Branding für Europa ist. Am Montag um 13 Uhr wissen wir mehr und falls ihr das Event verfolgen wollt, dann ist hier der Link dazu:

Redmi Note: Xiaomi feiert Meilenstein Die Note-Reihe von der Xiaomi-Untermarke „Redmi“ bleibt ein Erfolg und kommt sehr gut an. Ende 2019 gab man an, dass über 100 Millionen Einheiten verkauft wurden und mittlerweile blickt man auf 110 Millionen. Das macht knapp 10 Millionen Einheiten in…13. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->