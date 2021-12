Antwort auf Xiaomi: Samsung will Galaxy A-Reihe besser ausstatten

Samsung spürt den Druck von Xiaomi (und auch BBK) immer stärker und das bedeutet, dass man nicht nur im Highend-Bereich besser werden muss. Vor allem in der Mittelklasse und bei Einsteigermodellen sind die China-Hersteller stark.

Sie greifen sehr oft über den Preis an und das spürt Samsung bei der Galaxy A-Reihe. Was man oft nicht beachtet: Samsung ist nicht mit einer Galaxy S-Reihe der Marktführer geworden, diese Position hält man eher durch die Galaxy A-Reihe.

IP-Zertifizierung für fast alle A-Modelle

Daher kommen dort so langsam auch immer mehr Highend-Features an, schon in diesem Jahr gab es ein Modell mit OLED, 120 Hz und IP-Zertifizierung. Nächstes Jahr will man die IP-Zertifizierung laut The Elec für noch mehr Modelle anbieten.

Genau genommen soll das Feature, welches andere Hersteller wie Xiaomi, Oppo oder OnePlus nicht mal in ihrer gehobenen Mittelklasse nutzen, bei allen Galaxy A-Modellen ab dem Samsung Galaxy A33 verfügbar sein (300-Euro-Preisklasse).

Das ist ein schönes Beispiel für Konkurrenz, denn die sorgt dafür, dass Samsung mehr investieren muss. Und viele freuen sich sicher, dass gewisse Features der teuren Highend-Modelle für 1000+ Euro langsam „weiter unten“ ankommen.

