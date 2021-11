Kommentar: Google hat mich 2021 mit Wear OS enttäuscht

Das Jahr neigt sich dem Ende und da denkt man gerne darüber nach, was denn so in der Branche passiert ist. Außerdem gilt es noch die letzten Testgeräte unter die Lupe zu nehmen, wie aktuell die ganz neue Smartwatch mit Wear OS von Fossil.

Ich habe die 6. Generation bei der Ankündigung kritisiert, da sie eben mit Wear OS 2 kommt und wir davor erfahren haben, dass Wear OS 3 erst im zweiten Halbjahr 2022 kommt. Jedenfalls als Update, neue Hardware von Samsung gibt es jetzt.

Dazu ein paar persönliche Worte von mir…

Video: Mein Problem mit Wear OS

Fossil hat keine bessere Wahl

Die Fossil Gen 6. ist okay, aber auch kein großer Schritt. Nicht so groß, wie das bei der Samsung Galaxy Watch 4 mit Wear OS 3 und dem ganz neuen Chip der Fall ist. Doch wie denn auch? Fossil hat hier leider gar keine andere Möglichkeit gehabt.

Qualcomm gibt sich nicht wirklich viel Mühe und statt einem Snapdragon Wear 5100 haben wir einen 4100+ bekommen. Mini-Upgrade für einen Chip, der okay, aber noch lange nicht so gut wie die Chip-Lösungen von Apple oder Samsung ist.

Und was ist mit Wear OS 3? Nun, als Fossil fröhlich an der neuen Generation für 2021 gearbeitet hat, da wurden sie wohl von der Ankündigung von Samsung und Google überrascht. Da ist man als einer der letzten Wear OS-Anbieter (jede große Marke hat Google den Rücken gekehrt) lange dabei und dann wird man ignoriert.

Jeder kocht ein eigenes Süppchen

Ich kann es mittlerweile verstehen, dass OnePlus, Xiaomi und Co. nicht unbedingt bei Wear OS im großen Stil einsteigen wollen. Dabei kann man sehen, dass so eine Marke den Unterschied machen kann. Die Apple Watch ist der klare Marktführer, aber auch nur, weil Google eher lieblos mit Wear OS und den Partnern umgeht.

War es ein großer Schritt, dass man Samsung gewinnen konnte? Ja. Ist es ein guter Schritt, dass eine eigene Smartwatch und eine von Fitbit (die zu Google gehören) kommen? Sicher. Aber es war meiner Meinung nach ein Fehler, dass man andere Partner in diesem Jahr konsequent ausgeschlossen und auf Samsung gesetzt hat.

Die Samsung Galaxy Watch 4 ist super, aber auch nur wirklich gut, wenn man ein Smartphone von Samsung nutzt. Moment, warum kritisiere ich das, nutze ich nicht eine Apple Watch? Ja, aber genau aus diesem Grund. Apple fehlt die Konkurrenz im eigenen Ökosystem, daher kann man sich Updates wie die Series 7 erlauben.

Beim iPhone sieht man gut, was Apple machen muss, damit man mithalten kann und die Sparte lukrativ bleibt. Die Apple Watch ist ein Selbstläufer, weil es eben keine Konkurrenz gibt. Daher kann man sogar noch die Series 3 offiziell verkaufen.

Fokus zu sehr auf Samsung

Ich hoffe, dass das nur ein einmaliger Deal mit Wear OS 3 war und wir nach der Samsung-Exklusivität und den eigenen Modellen von Google und Fitbit nächstes Jahr wieder ein buntes Lineup an Smartwatches mit Wear OS sehen werden.

Der Weg der Apple Watch funktioniert für Apple, aber nicht für Google. Was, wenn Samsung wieder raus ist, immerhin waren sie bei Android Wear dabei und haben es dann selbst gemacht. Ohne Samsung wäre der Marktanteil direkt wieder winzig.

Kann mir das mit einer Apple Watch nicht alles egal sein? Nein, ich bin ein großer Freund von Konkurrenz, die sorgt auch bei uns dafür, dass wir besser werden und uns nicht auf dem Erfolg ausruhen können. Und die Series 5, Series 6 und vor allem Series 7 haben gezeigt, dass Apple ein großer Konkurrent (Google) guttun würde.

Das ist beim iPhone der Fall und wäre auch hier schön.

Und für Android-Nutzer wäre es sicher auch nicht schlecht, wenn alle Hersteller an einem Strang ziehen und Wear OS besser machen. Ich finde es jedenfalls nicht gut, wenn OnePlus und Co. ihre eigenen Lösungen bauen, die dann vielleicht 14 Tage lang durchhalten, aber so smart wie mein erster Fitness-Tracker von 2010 sind.

Bei den Smartphones und PCs sehen wir, dass zwei Plattformen möglich sind, bei drei oder mehr wird es kritisch. Entwickler haben auch Grenzen. Und ich bin davon überzeugt, dass Wear OS die beste Chance bei Android hätte. Sofern Google diese Strategie nicht wiederholt und 2022 das macht, was man eigentlich sehr gut kann:

Eine Plattform bauen, aus der andere das Potenzial holen.

Das klappt bei Smartphones, das läuft gerade bei Autos an, bei Laptops ist man damit in einigen Gebieten auch immer erfolgreicher und bei Smartwatches darf man diese Strategie jetzt gerne beibehalten (und bei Tablets eigentlich auch).

Kurz: Ich habe irgendwie gehofft, dass Google mit allen Partnern arbeitet und wir eine bunte Mischung aus ganz neuer und guter Hardware, eine neuen Version von Wear OS und vielen neuen Apps sehen werden. Doch eigentlich gab es das nur bei Samsung und da muss man Samsung-Nutzer sein, um alles gut nutzen zu können.

Ich kann verstehen, warum Google das getan hat und vielleicht war es auch nötig, um Samsung von Tizen bei Smartwatches wegzulocken, aber ich hoffe, dass es nicht so weitergeht. Android lebt von einer Vielfalt, bei der man auf eine Marke (Huawei) verzichten kann und dennoch weiterhin eine sehr gute Auswahl erhält.

Bei Wear OS würde ich das auch gerne sehen.

