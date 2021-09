Xiaomi Scooter 2 Pro kommt als AMG-Version für 800 Euro zu uns

Xiaomi hat den Mi Electric Scooter 2 Pro bereits als AMG-Version im Februar ganz offiziell vorgestellt und es ist im Kern das seit 2020 bekannte Modell. Ich will diese Dinge hier also nicht erneut durchgehen, doch eine Frage war offen: Was kostet er?

Die UVP liegt bei 799 Euro und der Xiaomi Electric Scooter Pro 2 in der Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition (so der komplette Name) verzichtet jetzt ebenfalls auf das „Mi“ im Branding. Marktstart ist am 24. September bei Xiaomi selbst.

Darüber hinaus wird man den E-Scooter mit AMG-Branding auch bei Media Markt, Saturn, Amazon und der Deutschen Telekom kaufen können. Mich wundert nur, dass ihn Mercedes selbst nicht anbietet, aber vielleicht wird das noch kommen.

Damit zahlt man also über 300 Euro Aufpreis für das AMG-Branding, was schon ziemlich heftig ist. In der ein oder anderen Preisaktion bekommt man das normale Modell sogar für die Hälfte, daher ist diese Version nur für echte AMG-Fans.

