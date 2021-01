Xiaomi gibt Statement zur aktuellen Lage ab

Xiaomi ist ins Visier der US-Regierung gerückt und mittlerweile gibt es auch ein offizielles Statement dazu. Die Lage ist zwar nicht so dramatisch, wie das der ein oder andere schildert, aber es könnten schlimmere Konsequenzen folgen.

Doch Xiaomi will sich auch mit der aktuellen Entwicklung nicht zufriedengeben und wird dagegen vorgehen. Wie? Das ist unklar, aber das Interesse des Unternehmens und der Aktionäre soll geschützt werden. Das hat Xiaomi offiziell bestätigt.

Xiaomi betont außerdem ganz klar, dass keinen Zusammenhang zwischen Xiaomi und der Regierung oder dem Militär in China gibt. Hier sei aber auch klar erwähnt, dass China kein freies Land ist, wirklich frei ist also kein Unternehmen aus China.

Der Smartphone-Hersteller hat sich in den letzten Jahren zur Nummer 3 auf dem Weltmarkt entwickelt und wächst auf einem rückläufigen Markt. Mal schauen, wie sich das nun entwickelt. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten.

The company has been in compliance with law and operating in compliance with the relevant laws and regulations of jurisdictions where it conducts its businesses. The company reiterates that it provides products and services for civilian and commercial use. The company confirms that it is not owned, controlled, or affiliated with the Chinese military, and is not a “Communist Chinese Military Company” defined under the NDAA. The company will take appropriate course of actions to protect the interests of the company and its shareholders.

The company is reviewing the potential consequences of this to develop a fuller understanding of its impact on the Group. The company will make further announcements as and when appropriate.