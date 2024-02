Das Elektroauto von Xiaomi wird nicht günstig

Xiaomi hat bisher noch keinen offiziellen Preis für den SU7 verraten, das erste Elektroauto der Marke. Gut möglich, dass wir die Details auf dem MWC in ein paar Tagen bekommen, aber es ist eine Frage, die viele potenzielle Käufer interessiert.

Lei Jun hat sich daher auf X gemeldet und bestätigt, dass das Elektroauto nicht günstig wird. Man wollte ein „Traumauto“ entwickeln und keinen Preis-Leistungs-Sieger. Dennoch glaubt man, dass der SU7 in dieser Preisklasse sehr gut sein wird.

Wie teuer wird der Xiaomi SU7?

Der Chef von Xiaomi nennt auch eine grobe Angabe, wir sprechen über ca. 65.000 Euro. Es handelt sich dabei um eine Preisangabe für China, mit Steuern und Co. wird das Elektroauto hier also über 70.000 Euro kosten (falls es überhaupt kommt).

Mit Blick auf den Preis in China würde ich sogar 75.000 Euro oder mehr für möglich halten und damit bewegt sich Xiaomi nicht mehr auf dem Level von Tesla, sondern von BMW, Mercedes und anderen Premiummarken. Das ist durchaus interessant.

Als man den Schritt zu einem Elektroauto bestätigte, da hätte ich mit dem Schritt in die Mittelklasse und nicht den Premiummarkt gerechnet. Doch sowas ist auch keine ungewöhnliche Strategie, denn die Gewinnmarge ist dort oft besser und so kann man später günstigere Autos finanzieren. So hat es Tesla übrigens auch gemacht.

