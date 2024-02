Xiaomi: Kündigt man bald das erste Elektroauto für Europa an?

Xiaomi hat zu einem Event auf dem Mobile World Congress im Februar geladen und wird dort viele Neuheiten zeigen. Die 14er-Reihe kommt, wenn auch ohne Pro, eine neue Smartwatch ist geplant, ein neuer E-Scooter und vermutlich noch viel mehr.

Heute gab es noch einen neuen Teaser von Xiaomi, auf dem wir noch ein Tablet und einen Saugroboter sehen. Doch im Fokus steht ein ganz anderes Produkt, welches für Xiaomi noch brandneu ist, denn dort sieht man klar den Umriss von einem Auto.

Xiaomi präsentierte Ende 2023 das erste Elektroauto in China, es wird also weitere Details in Barcelona geben, das ist offensichtlich. Kündigt man den Xiaomi SU7 für Europa an? Möglich, denn exklusive China-Produkte werden nicht bei uns gezeigt.

Ich bin gespannt, denn das erste Auto alleine ist eine riesige Herausforderung, aber ein globaler Marktstart ist eine ganz andere Hausnummer. Damit tun sich bei uns selbst etablierte Marken wie BYD noch schwer. Es würde mich wundern, wenn da 2024 etwas von Xiaomi kommt, vielleicht 2025, aber warten wir mal den MWC ab.

