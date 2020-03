YouTube-App bekommt neuen Explore-Tab

Google entfernt den Trends-Tab in der YouTube-App für Android und iOS. Die Trends sind natürlich weiterhin in der App zu finden, allerdings in einem neuen Explore-Tab.

Diesen Tab findet man an der gleichen Stelle wie vorher die Trends und diese sind in diesem Bereich auch sehr prominent zu sehen. Wir kennen so einen Explore-Tab von anderen Apps wie Instagram und auch bei Twitter findet man beim Suche-Tab nicht nur Trends und die Suche, sondern weitere Tweet-Empfehlungen.

Das Ziel ist klar: Dem Nutzer mehr Inhalte bieten, damit er länger in der App bleibt und mehr Videos schaut. Google hat diesen Tab bereits 2018 getestet, vielleicht kommt er also einigen von euch bekannt vor. Laut Google war das Feedback aber gut und daher wird man den Explore-Tab in den kommenden Wochen für alle Nutzer verteilen.

