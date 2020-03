Android TV: Google plant neuen Chromecast

Google soll an einem neuen Chromecast arbeiten, genau genommen soll es einen neuen Chromecast Ultra geben. Die Besonderheit: Man setzt auf Android TV als OS.

Wie 9TO5Google berichtet wird das Modell intern wohl als „sabrina“ bezeichnet und unterstützt natürlich 4K-Inhalte in HDR-Qualität. Google wird dem Chromecast Ultra eine neue Fernbedienung spendieren, die ähnlich wie die vom Apple TV aussehen soll.

Es gibt noch keine weiteren Details zum TV-Stick, aber es wäre durchaus möglich, dass Google eine Ankündigung auf der I/O 2020 geplant hatte, die nun abgesagt wurde.

Der Schritt kommt übrigens nicht überraschend, denn schon Ende 2019 deutete sich an, dass Google an einem neuen „Hero Device“ für Android TV arbeitet. Wir haben mit einem Google Pixel Player gerechnet, also einer Set-Top-Box, doch wie es aussieht, wird Google die Plattform nun auf die Chromecast-Sticks für den TV bringen.

