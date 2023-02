YouTube startet neue Kennzeichnungen von Gesundheitsinformationen in Deutschland

Um zuverlässige Gesundheitsinformationen auf YouTube leichter auffindbar zu machen, führt Google für die Plattform ab sofort neue Gesundheitsfeatures im Rahmen von YouTube Health ein.

Diese Neuerung wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt und nun YouTube führt die neuen Kennzeichnungen von Gesundheitsinformationen in Zusammenarbeit mit der National Academy of Medicine (NAM) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein. Diese sollen Nutzer den Zugang zu „verlässlichen“ Gesundheitsinformationen erleichtern.

Unter den ersten Partnern für YouTube Health in Deutschland sind Universitätskliniken und Krankenhäuser, Gesundheitsorganisationen und Medien sowie Mediziner.

Erste Partner für YouTube Health in Deutschland

Zum Start von YouTube Health in Deutschland sind mehrere Teilnehmer aus allen drei Bereichen bei den erweiterten Gesundheitsfunktionen dabei. Zu den Partnern in Deutschland zählen bereits:

Kategorie: Universitätskliniken & Krankenhäuser

Kategorie: Gesundheitsorganisationen/Gesundheitsmedien

Kategorie: Approbierter Arzt & approbierte Ärztin

Für die Anmeldung als Gesundheitsinformationsquelle bei YouTube Health können sich berechtigte Gesundheitsorganisationen, Kliniken und Anbieter von Gesundheitsinformationen bewerben. Nähere Informationen zu den neuen Funktionen und dem Bewerbungsverfahren sind online verfügbar.

Mitteilung an Apple: EU-Kommission schlägt sich auf Seite der Verbraucher Spotify hat sich bei der EU-Kommission beschwert, dass es im App Store von Apple nicht fair zugeht. Die Gebühren sind zu hoch, dann darf man keine alternativen Bezahlmethoden auswählen und Nutzer nicht informieren, dass es das Abo (wenn man die…28. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->