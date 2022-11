YouTube wird Plattform für andere Streaminganbieter

Google möchte nicht, dass ihr YouTube für andere Dienste verlasst und führt daher die Primetime Channels in den USA ein. Das ist eine neue Kategorie, in der man den ein oder anderem Streamingdienst findet. Das Abo kann auch dort gebucht werden.

Es handelt sich bisher aber eher um kleine Anbieter, zu den bekannteste Diensten gehören maximal Paramount+ und AMC+. Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video fehlen in dieser Liste und dürften daran sicher auch kein Interesse haben.

YouTube blickt auf über 2 Milliarden aktive Nutzer, das ist also durchaus eine sehr attraktive Plattform für Dienste, aber die meisten Anbieter werden wohl kaum die Kontrolle an Google abgeben wollen, da Google für Apple oder Amazon auch ein Konkurrent ist. Laut Google will man weitere Anbieter nach und nach ergänzen.

Die Primetime Channels gibt es bisher nur in den USA, es soll aber auch einen globalen Rollout bei YouTube geben. Bisher können wir euch aber noch nicht direkt sagen, ob das auf Deutschland zutrifft. Ich bin aber auch skeptisch, ob das wirklich erfolgreich wird. Und falls nicht, dann dürfte es Google sehr zügig wieder einstellen.

Amazon hat Prime Music kaputtgemacht – und das nervt mich tierisch Amazon hat Prime Music ganz offiziell kaputtgemacht. Das sage ich so frei heraus, weil es mich tierisch nervt, was heute aus diesem Dienst geworden ist – und vor allem, wie dreist Amazon das uns Kunden verkaufen will. Als mir heute…1. November 2022 JETZT LESEN →

-->