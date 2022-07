Zattoo kürzt das Free-Angebot in der Schweiz

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo streicht sein Free-Angebot in der Schweiz zusammen. Ob das auch hierzulande erfolgen wird, ist noch unklar.

Zattoo passt das Zattoo Free Angebot in der Schweiz an. Ab sofort wird das Streaming auf dem Smart-TV auf 10 Stunden monatlich limitiert. Künftig bietet man 195 statt 295 TV-Sender kostenlos an. Weiterhin im Free Angebot enthalten sind Sender wie RTL und ProSieben. Unbegrenzt streamen mit Zattoo Free können User nach wie vor auf mobilen Geräten sowie im Web.

Begründet wird der Schritt mit gestiegenen Kosten. So heißt es:

Wir haben für euch in den letzten Jahren unser Sender- und App-Angebot massiv ausgebaut. Damit steigen auch unsere Kosten, sodass wir nicht mehr alle TV-Sender in unserem kostenlosen Zattoo Free Angebot anbieten können. Für die Anpassungen bitten wir um euer Verständnis.

In Deutschland bietet Zattoo Free aktuell noch 30 Stunden Streaming auf Smart TVs. Wer mehr möchte, muss das Zattoo Premium- oder Ultimate-Abo buchen.

