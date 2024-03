Zattoo startet eigene Mediathek

Der Streaming-Anbieter Zattoo hat jetzt eine eigene Mediathek. Die neue „Zattoothek“ bietet Nutzern in Deutschland und Österreich Zugriff auf über 25.000 Filme, Serien, Dokumentationen und mehr.

Die Inhalte stammen aus verschiedenen Themenkanälen und Senderquellen wie Top True Crime, Terra Mater Wild, ProSiebenSat.1 und vielen mehr. Diese Inhalte sind sieben Tage lang im On-Demand-Bereich verfügbar und werden täglich durch neue Inhalte aktualisiert. Nutzer finden ab sofort alle On-Demand-Inhalte unter dem Reiter „On-Demand“ in der Zattoo App.

In Bezug auf Inhalte von ProSiebenSat.1 wird es aber eine Anpassung geben, so heißt es:

[…] in den letzten Jahren haben wir die Partnerschaft mit der Sendergruppe ProSiebenSat.1 deutlich ausgebaut. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku bieten wir inzwischen Zugang zu sieben Sendern der Sendergruppe in HD und Full-HD an. Im Laufe dieser Woche werden über 600 Sendungen neu aufgeschaltet, darunter u.a. “John Wick” und viele Episoden beliebter Serien, wie “Friends”, “Desperate Housewives” und “How I met your mother”. Diese stehen dir in unserem On-Demand-Bereich sieben Tage nach ihrer Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Damit ProSiebenSat.1 dieses Angebot finanzieren kann, spielen wir ab dem 02.04.2024 Werbung aus, wenn Sendungen dieser Sender zeitversetzt geschaut werden. Du wirst diese Werbung also sehen, wenn du entweder eine bereits laufende Sendung von Beginn startest (Restart) oder nach einer Pause weiterschauen möchtest (Live-Pause). Bei Sendungen, die du live schaust, ändert sich nichts.

ProSiebenSat.1 hat alle TV-Plattformen wie Zattoo verpflichtet, diese Werbeplatzierung einzubauen. Wir geben die Werbeeinnahmen vollständig an die ProSiebenSat.1-Gruppe weiter. Zattoo verdient an dieser Einbindung nichts.