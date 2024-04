Zeekr lässt Konkurrenz bei Elektroautos alt aussehen

In ein paar Wochen startet der neue Porsche Taycan und da flog die Marke die Presse vor der Ankündigung sogar um die halbe Welt, um bei gutem Wetter zu zeigen, wie schnell die neue Version lädt. Bis zu 320 kW sind bei Porsche möglich.

Doch die Peak-Ladegeschwindigkeit ist nur eine Sache und gar nicht so wichtig, da können Tesla-Fahrer ein Lied von singen, wenn man die 250 kW mal ganz kurz an der Ladesäule sieht und dann zügig bei (unter) 100 kW landet. Die Zeit ist wichtig.

Porsche gibt beim neuen Taycan stolze 16 Minuten bis 80 Prozent Akku an, da ist man unter idealen Bedingungen mit dem neuen Zeekr 001 schon wieder 5 Minuten unterwegs. Da wird nämlich mal eben mit bis zu 546 kW an der Säule geladen.

Technische Entwicklung schreitet voran

Gut, dieser Wert bringt uns derzeit nicht viel, da selbst moderne Ladesäulen nur mit 350 kW daher kommen, aber interessant ist, dass Geely der Volkswagen AG nur ein paar Wochen später zeigt, dass die Ladekurve von Porsche ausbaufähig ist.

Zeekr ist eine noch sehr junge Marke von Geely, die viele von euch von Volvo oder Polestar kennen, auch in den neuen Elektroautos von Smart steckt die Technik. Der 001 kommt auch zu uns nach Deutschland, aber nicht diese ganz neue Version. Die wurde erst in China vorgestellt, bei uns wird aber das alte Modell an den Start gehen.

Ja, das ist kein Auto für den Massenmarkt und teuer und kaum verfügbar, aber es zeigt, wohin die Reise in Zukunft gehen kann. Beeindruckend, nur schade, dass die technischen Vorzeigetechnologien immer seltener aus Deutschland kommen.

You thought LOTUS or Porsche charges fast? Meet @ZEEKRGlobal V3 charging:

Peak in the video 546 kW ~800V

~700A aka: 11 min for 10-80% SoC

95 kWh @catl_official 🔋🔋#alwaysbecharging pic.twitter.com/sJNuCIIpb8 — Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) April 9, 2024

