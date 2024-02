Zeekr 001: Neuauflage des Elektroautos macht fast alles besser

Zeekr hat den Zeekr 001 neu aufgelegt und in China Details zum Facelift genannt. Geely setzt auf neue Technik und spendiert dem Elektroauto endlich den Schritt zu einer 800 Volt-Technologie. Der „komplett neue 001“ war aber erst später geplant.

Die Geely-Marke hat verraten, dass es eigentlich erst im zweiten Halbjahr mit der Neuauflage losgehen sollte, was erklärt, warum der Zeekr 001 bald bei uns startet, das Facelift aber erst später kommt. Womöglich kommt es sogar erst 2025 zu uns.

Der „ganz neue“ Zeekr 001 ist da

Ich bin gespannt, ob Zeekr damit in ein paar Wochen die Kunden abholen kann, denn die sehen auch, dass da eine neue und deutlich bessere Version in China (übrigens schon ab März, es geht also direkt nächste Woche los) verkauft wird.

Der neue Zeekr 001 lädt schneller, es gibt mehr Reichweite und sogar eine ganze Ecke mehr Power, die Basis kommt jetzt mit 310 statt 200 kW daher, also 420 PS. Die Dual-Motor-Version kommt mit 580 kW daher, das sind dann fast 800 PS.

Es gibt zwei Akkugrößen, aber die Reichweite von bis zu 750 km ignorieren wir mal, denn der Messstandard in China ist noch schlechter als der WLTP-Standard bei uns. Hier wirbt Zeekr beim alten 001 mit bis zu 620 km Reichweite, was gut ist.

Aber, mehr Leistung, schnelleres Laden, neue Technik (wie ein neuer Chip), der Schritt zu 800 Volt-Technologie, das sind keine guten Argumente für den Zeekr 001 bei uns. Vielleicht sollte Geely eher die neue Version des 001 in Europa abwarten.

Details zu einem globalen Launch haben wir bisher aber noch nicht, wir wissen im Moment noch nicht einmal, wann der alte Zeekr 001 bei uns starten soll. Mit dem neuen Zeekr 001 hofft man aber, dass die Nachfrage jetzt deutlich besser wird.

Damit das gelingt, hat Zeekr den Preis bei einigen der vier Versionen übrigens auch noch gesenkt. Doch da können wir leider noch nichts auf Deutschland ableiten, da wir noch keinen Preis für den alten Zeekr 001 haben. Die Lage ist also kompliziert.

