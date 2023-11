Zelda: A Link Between Worlds: Eines der besten Zelda-Spiele feiert Jubiläum

Am 22. November 2012 erschien Zelda: A Link Between Worlds für den Nintendo 3DS und somit auch eines der letzten 2D-Hauptspiele. 2015 folgte noch Zelda: Tri Force Heroes für die DS-Reihe, danach lag der Fokus auf dem heutigen 3D-Zelda.

Nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom wäre ich aber mal wieder für ein 2D-Zelda bereit, welches in einem modernen Stil für die Nintendo Switch (oder die ganz neue Konsole von Nintendo) entwickelt wird. Ich mag die 3D-Reihe, gar keine Frage, aber als ich das heutige Jubiläum gesehen habe, blickte ich positiv zurück.

Zelda: A Link Between Worlds ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Titel der Reihe und der Grund, warum ich bis heute einen Nintendo 3DS mit diesem Spiel pflege. Wäre momentan nicht so viel in der Gaming-Welt los, es wäre mal wieder Zeit dafür.

Falls Nintendo kein neues 2D-Zelda plant, dann hoffe ich, dass man A Link Between Worlds und Tri Force Heroes ein Remake (beide hängen zusammen) spendiert, das im Stil von Zelda: Link’s Awakening (also dem Switch-Remake) ist. Wobei ich eher ein neues 2D-Zelda bevorzugen würde, sowas fehlt mir mittlerweile doch etwas.

Falls ihr einen alten Nintendo 3DS besitzt und Zelda: A Link Between Worlds noch nicht gespielt habt und diese Reihe mögt, macht das. Tri Force Heroes habe ich übrigens nie gespielt, es ist eines der wenigen Zelda-Spiele, welches komplett an mir vorbeiging. Es ist aber auch eines der wenigen mit einer schlechten Wertung.

Und falls die Frage aufkommt, das wären die Top 5 (ohne Reihenfolge): Ocarina of Time, Link’s Awakening, The Wind Waker, A Link Between Worlds und Breath of the Wild. Wobei ich A Link to the Past nicht unerwähnt lassen möchte, es ist eine Top 6.

Nintendo Switch 2: Schlechte Nachricht für eine neue Funktion Die Gerüchteküche zur Nintendo Switch 2 für Ende 2024 brodelt und es gibt ein paar Punkte, bei denen sich die Leaks bisher einig sind. Dazu gehört ein neuer Chip von […]22. November 2023 JETZT LESEN →

-->