Tears of the Kingdom im Test: Das sagt die Presse zum neuen Zelda

Nach den Previews zu Zelda: Tears of the Kingdom, wurden die Medien mit einem Review-Muster versorgt und machten sich an die Reviews. Normalerweise wird das Embargo früher bei Nintendo gelüftet, aber wie bei Zelda: Breath of the Wild hat man sich bei Zelda: Tears of the Kingdom für den Tag vor Release entschieden.

Das neue Zelda und das alte Zelda

Doch wie kommt das neue Zelda bei den ersten Medien an? Bei Metacritic kommt das Spiel aktuell auf 97 Punkte. Mit einer 90er-Wertung haben die meisten sicher gerechnet, die spannende Frage war hier nur: Wie hoch fällt diese am Ende aus?

Der Vorgänger, also Zelda: Breath of the Wild, pendelte sich am Ende übrigens bei 97 Punkten ein und gilt als bester Teil der Serie und auch allgemein eines der bisher besten Spiele aller Zeiten. Mal schauen, ob das hier auch so ist, diese Wertung kann am Tag der Reviews und kurz danach durchaus noch ein bisschen variieren.

Jede Testwertung für Zelda ist subjektiv

Bedenkt wie immer, dass jeder Test subjektiv ist und bei einem Spiel ist das noch subjektiver, als bei jedem Smartphone. Das neue Zelda ist außerdem ein äußerst großes Spiel und die Medien hatten weniger als zwei Wochen Zeit für den Test.

Oder wie es Gene Park von der Washington Post sehr gut beschreibt:

Zelda Tears of the Kingdom is more than double the size of the original game. It has long, engaging side missions that feed into the main story. I mainlined the story in 60 hours and I’m not even close to half finishing it.

Doch die Reviews geben eine erste Einschätzung und wie erwartet, kommt Zelda wieder sehr gut weg. Wundert mich nicht, immerhin ist Breath of the Wild eines der besten und beliebtesten Zelda-Spiele und Tears of the Kingdom baut darauf auf.

Ich kenne übrigens auch einige, die Breath of the Wild gar nicht gut fanden und für mich ist es das beste Zelda bisher. Ich bin jedenfalls gespannt, wir haben keine Review-Kopie bekommen, ich stürze mich also auch erst morgen in das Abenteuer.

Was ich in einigen Reviews rausgehört habe: Die Hardware der Nintendo Switch „keucht“ etwas. Wobei es auch einen Day-One-Patch in der Testphase gab, der die Performance spürbar optimierte. Es läuft gut und die Liebe zum Details ist wieder da, aber einen technischen Sprung macht der Nachfolger von Zelda: BotW nicht.

Das neue Zelda in ersten Video-Reviews

