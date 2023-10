Neues Steam Deck von Valve vorab entdeckt

Valve hat in den letzten Monaten immer mal wieder betont, dass es noch lange dauern wird, bis wir ein neues Steam Deck mit mehr Performance sehen werden. So gab es sogar erst letzten Monat eine Aussage, in der man davon sprach, dass man vor 2025 eher nicht mit neuer Hardware unter der Haube rechnen sollte.

Valve plant ein neues Steam Deck

Damit wollte Valve vermutlich nur etwas ablenken, denn es ist ein neues Steam Deck geplant. Es wird vielleicht keine neue Generation mit mehr Power, aber es ist neue Hardware bei der FCC in den USA entdeckt worden. Hier wird das Gerät als neues Steam Deck gelistet und wir erfahren, dass es endlich Wi-Fi 6E mitbringt.

Es handelt sich um die gleiche Hardware, die auch vor ein paar Wochen bei einer anderen Behörde entdeckt wurde, Valve bereitet sich also vermutlich auf ein neues Steam Deck für das Weihnachtsgeschäft 2023 vor. Moment, aber hat Valve nicht davon gesprochen, dass wir kein neues Steam Deck in absehbarer Zeit sehen?

Ich vermute, dass man einen ähnlichen Schritt wie Nintendo mit der Switch OLED geht. Wir bekommen die exakt gleiche Hardware unter der Haube, aber das neue Steam Deck könnte ein paar Dinge wie das Display, Wi-Fi, Bluetooth und mehr optimieren. Das würde ausreichen, bis wir 2025 ein Steam Deck 2 bekommen.

Assassin’s Creed Mirage angezockt: Mein erster Eindruck Morgen erscheint mit Assassin’s Creed Mirage der neue Ableger der beliebten Reihe von Ubisoft und ich konnte mir den Titel schon vorab anschauen. Das Ende habe ich bisher nicht erreicht, […]4. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->