Zwei Neuerungen bei WhatsApp geplant

Mark Zuckerberg hat via Facebook bekannt gegeben, dass WhatsApp bald eine neue Funktion für bessere Gruppen-Gespräche erhält. In den kommenden Tagen wird Meta eine Funktion verteilen, bei der ihr andere via Link direkt einladen könnt.

Heißt: Ihr könnt in der WhatsApp-App einen Link erstellen und diesen mit anderen teilen. So könnt ihr leichter einen Videocall oder einen normalen Call mit einer Gruppe starten. Etwas, was andere Dienste schon bieten, WhatsApp greift also an.

Wie das neue Feature funktioniert: Nutzer*innen können auf die Option „Click-to-Call“-Links in der Registerkarte „Anrufe“ tippen, einen Link für einen Audio- oder Videoanruf erstellen und diesen mit Familie und Freunden teilen. Das neue Feature wird bereits in dieser Woche eingeführt. Um diese Funktion nutzen zu können, benötigen Nutzer*innen nur die aktuellste Version der App.

Außerdem will Mark Zuckerberg bald einen Test für verschlüsselte Videocalls bei WhatsApp starten, bei dem bis zu 32 Menschen teilnehmen können. Bisher ist noch unklar, wie das in beiden Fällen genau aussieht, aber die Details soll es bald geben.

We’re rolling out call links on WhatsApp starting this week so you can share a link to start a call with a single tap. We’re also testing secure encrypted video calling for up to 32 people. More coming soon.

