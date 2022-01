Shure Aonic 40: ANC-Kopfhörer offiziell vorgestellt

Shure hat im Rahmen der CES 2022 einen neuen ANC-Kopfhörer für den mobilen Einsatz vorgestellt. Das Over-Ear-Modell Shure Aonic 40 ist ab sofort zum Preis von 249 Euro erähltlich.

Neben dem kürzlich von uns getesteten Aonic 50 bietet die Audio-Marke Shure ab sofort auf die Shure Aonic 40 an Dabei handelt es sich um einen etwas kompakteren Over-Ear-Kopfhörer, der für den Transport endlich zusammengefaltet werden kann. Die Designsprache bleibt dennoch klassisch und hochwertige Materialien wie glasfaserverstärktes Nylon und Aluminium kommen zum Einsatz.

-->

Wie sein großer Bruder bietet auch der Shure Aonic 40 eine aktive hybride Geräuschunterdrückung, die in drei verschiedenen Modi verwendet werden kann. Einstellen lässt sich all das über die Tasten am Ohrhörer oder die ShurePlus PLAY App, welche zudem auch verschiedene konfigurierbare Equalizer bereithält.

Der Shure Aonic 40 bitet eine durchschnittliche Laufzeit von bis zu 25 Stunden, kann allerdings flott aufgeladen werden. Laut Hersteller wandert innerhalb von 15 Minuten ausreichend Strom in den Kopfhörer, um 5 Stunden lang Musik abzuspielen.

Der Shure Aonic 40 ist ab sofort in den Farben Weiß und Schwarz zum Preis von 249 Euro in Deutschland erhältlich. Erwerben könnt ihr ihn beispielsweise direkt beim Hersteller oder auf Amazon.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->