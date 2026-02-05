Starfield soll bald für die PlayStation 5 (Pro) erscheinen

Lange Zeit galt Starfield als ein „wichtiges“ Xbox-Spiel, das exklusiv für die Xbox-/PC-Plattform auf den Markt kam. Die hohen Erwartungen wurden zwar nicht ganz erfüllt, das Game war aber dennoch grundsolide. Als Microsoft seine Vertriebspolitik überdachte und nach und nach immer mehr Xbox-Spiele auch für andere Plattformen veröffentlichte, kamen sofort Gerüchte über eine Version für die PlayStation-Plattform auf.

Diese scheinen sich nun zu konkretisieren: Laut dem polnischen Videospielmagazin PPE soll Starfield am 7. April offiziell für die PlayStation 5 erscheinen. Dabei soll das Spiel sowohl die Erweiterung „Shattered Space” als auch die bisher noch nicht angekündigte zweite Erweiterung umfassen.

Man kann davon ausgehen, dass die zweite Erweiterung am gleichen Tag auch für die Xbox-/PC-Plattform erscheinen wird. Dadurch stellt das Entwicklerstudio Bethesda das Game noch einmal in den Vordergrund und erschließt sich eine große Käufergruppe. Denn es ist durchaus (sehr) wahrscheinlich, dass der eine oder andere PS5-Besitzer sich Starfield genauer anschauen wird.