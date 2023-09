Starfield knackt 1 Million Spieler zum Launch

Es hat sich schon beim Early Access angedeutet, dass das Interesse an Starfield sehr groß ist und sich viele Nutzer für ein paar Euro mehr einen frühen Zugang gekauft haben. Doch der eigentliche Launch von Starfield war erst gestern.

Dieser lief aber sehr zufriedenstellend für Microsoft ab, denn Phil Spencer hat verraten, dass man die Million zeitweise (plattformübergreifend) geknackt hat.

Starfield ist die große Xbox-Hoffnung

Die Nachfrage nach der Xbox ging in letzter Zeit etwas zurück und daher gibt es durchaus große Erwartungen an Starfield. Es sieht so aus, als ob das bisher auch aufgeht, aber ich bin mal gespannt, wie sich die Meinung im September entwickelt.

Viele haben sicher den Release im Xbox Game Pass abgewartet und nach all dem Hype reingeschnuppert. Entscheidend ist jetzt, dass die Spieler zufrieden sind und am Ball bleiben. Und im besten Fall kurbelt Starfield die Xbox-Verkaufszahlen an.

Ich habe bisher auch schon einige Stunden in Starfield gesteckt, aber so richtig holt es mich ehrlich gesagt noch nicht ab. Es ist unterhaltsam, aber zieht sich doch ein bisschen hin am Anfang und die Dialoge und Animationen sind eher mittelmäßig.

Für ein Fazit ist es noch zu früh, da man immer wieder liest, dass es richtig an Fahrt aufnimmt. Und ich muss mich weiterhin an den Aufbau der Menüs gewöhnen, der hier und da suboptimal ist. So richtig gefesselt bin ich noch nicht, aber auch nicht enttäuscht. Bisher ist es eine solide 7, mal schauen, ob sich das später noch ändert.

