SIMon mobile erhöht Datenvolumen für Neukunden – 10 GB extra

Der Mobilfunkanbieter SIMon mobile ergänzt seine Tarife zeitweise um zusätzliches Datenvolumen für Neukunden.

SIMon mobile bietet Neukunden noch bis zum 24. Juni 2026 eine befristete Aktion mit zusätzlichem Datenvolumen an. Wer bei Abschluss eines Tarifs den Code DATEN10 nutzt, erhält demnach für maximal zwölf Monate monatlich 10 GB zusätzliches Datenvolumen.

Die Aktion gilt für mehrere Flex-Tarife des Anbieters. Das Portfolio reicht derzeit von 25 GB bis 250 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz. Die monatlichen Preise starten bei 8,99 Euro bei Rufnummernmitnahme. Ausgenommen davon sind Kunden, die ihre Nummer von Vodafone oder otelo mitbringen.

SIMon mobile erweitert Flex-Tarife mit Zusatzdaten

Wichtige Tarifmerkmale:

5G-Nutzung mit bis zu 150 Mbit/s

Monatlich kündbare Flex-Tarife

Allnet- und SMS-Flat inklusive

eSIM sowie WiFi-Call verfügbar

Es entfällt bei allen Tarifen der Anschlusspreis. Außerdem können Kunden zwischen PayPal und SEPA-Lastschrift als Zahlungsmethode wählen. Die Upload-Geschwindigkeit liegt bei bis zu 25 Mbit/s.

Zu SIMon mobile →

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