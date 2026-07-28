Telekom legt im Juni kräftig zu: 240.000 neue Glasfaseranschlüsse

Die Telekom hat ihr Glasfasernetz im Juni um 240.000 Anschlüsse erweitert.

Damit können laut Unternehmensangaben inzwischen 13,6 Millionen Haushalte und Betriebe einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen. Je nach Tarif sind Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s möglich. Das Glasfasernetz des Konzerns umfasst nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 890.000 Kilometer.

Telekom nennt meistgenutzte Dienste im eigenen Netz

Auch abseits von Glasfaser sind hohe Bandbreiten verfügbar. Über 37 Millionen Haushalte können laut Telekom mit bis zu 100 Mbit/s surfen. Rund 33 Millionen davon erreichen bis zu 250 Mbit/s.

Bei den meistgenutzten Anwendungen zeigen sich Unterschiede zwischen Download und Upload. Im Download lag im Juni MagentaTV vorn, gefolgt von YouTube, Instagram, Netflix und Amazon Prime. Beim Upload standen dagegen Cloud-Dienste, Kommunikation und Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Die fünf meistgenutzten Anwendungen im Download:

MagentaTV

YouTube

Instagram

Netflix

Amazon Prime

Beim Upload führte laut Telekom Amazon Web Services vor Google Cloud. Dahinter folgten Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp. Die Rangliste bezieht sich auf das von der Telekom gemessene Nutzungsverhalten im Juni.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

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